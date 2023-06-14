"Вдарили на світанку": ЗС РФ атакували Краматорськ та Костянтинівку, є жертви (фото)

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу загинули троє людей. У Повітряних силах зазначили, що пуск ракет здійснювався із Ростовської області.

Російські окупанти знову обстріляли Донецьку область. У Краматорську та Костянтинівці троє загиблих та троє поранених. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі 14 червня.

"Р*шисти вдарили на світанку — о 5 ранку — направили ракети по Краматорську та Костянтинівці", — йдеться у повідомленні.

У Краматорську внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще двоє зазнали серйозних поранень. Частина ракет потрапила у приватний сектор із житловими будинками. Повністю зруйновано щонайменше 5 будівель, ще два десятки було пошкоджено.

У Костянтинівці один загиблий та один поранений. Два житлові будинки зруйновано, а ще 55 частково пошкоджено. Внаслідок ракетної атаки противника також постраждав газопровід та електромережі.

Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Фото: Павло Кириленко / Facebook Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Фото: Павло Кириленко / Facebook Російські окупанти атакували Донецьку область ракетами Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, за попередню ніч було знищено 12 ворожих цілей.

Донецьку область російська армія атакувала із Ростовської області за допомогою бомбардувальників Ту-22М3. З них запустили ракети Х-22, що призвело до нових жертв та руйнувань.

Крім того, ЗС РФ використовували 10 дронів-каміказді Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Дев'ять БПЛА знищено.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Одесі. Одна з російських ракет потрапила до складського приміщення, що призвело до пожежі та руйнувань на площі в 1000 кв. м. Рятувальники продовжують розбір завалів.