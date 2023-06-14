"По кордонах Львова": Медведєв заявив про плани РФ створити санітарну зону в Україні

За словами експрезидента країни-агресора, через постійне постачання зброї в Україну Росія потребує демілітаризованої зони, яка гарантувала б безпеку РФ.

У Росії заговорили про створення санітарної зони України. У цій концепції передбачається, що така смуга має пролягати межами Львова. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Вчора президент Росії сказав про необхідність створення демілітаризованої (санітарної) зони з метою безпеки нашої країни. З урахуванням ворожих рішень щодо постачання київському режиму дедалі більш далекобійних видів зброї, така лінія має проходити по кордонах Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль", — Написав Медведєв.

За його словами, "тоді це і будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404".

Про можливість розгляду питання щодо створення демілітаризованої зони на території України Путін заявив у вівторок на зустрічі з військовими кореспондентами.

"Можливість обстрілювати нашу територію з території України, звичайно, залишається. Тут кілька способів вирішення: по-перше, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, але це не означає, що прильотів так званих не буде на нашу територію. А якщо це продовжуватиметься, тоді ми маємо, мабуть, розглянути питання, я говорю це дуже акуратно, щоб створити на території України якусь санітарну зону на такому віддаленні, з якого неможливо було б діставати нашу територію", — сказав диктатор.

Нагадаємо, що 12 червня заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв опублікував привітання з Днем Росії, виклавши оброблену у фотошопі фотографію Майдану Незалежності та побажання перейменувати його на "площу" Росії. На опублікованому ним кадрі видно Майдан Незалежності у центрі української столиці, проте на флагштоку висить не український прапор, а російський триколор. Доповнює зображення напис "З днем России".

Крім того, у березні експрезидент Дмитро Медведєв повторив пропагандистську тезу про те, що РФ воює проти мільйонної армії НАТО і анонсував плани Кремля щодо створення санітарної смуги вздовж лінії фронту, яка не дозволить застосовувати будь-які види озброєння.