У мережі з'явилася інформація про ліквідацію "правої руки" Кадирова: Держдума все спростовує (фото)

За даними політолога та військовослужбовця Кирила Сазонова, для транспортування тіл залучили авіацію РФ. Голова Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що не може вийти на зв'язок з Делімхановим.

У середу, 14 червня, в мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, якого називають особистим "катом" голови Чечні. Про це 14 червня повідомив український політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов.

Адам Делімханов загинув — інформація від Кирила Сазонова

"Соратник Кадирова Делімханов — мінус. Задвохсотили... Я вже писав, що розвідка ССО підрозділ "Б*ндерлоги" дуже круті. Так тримайте від хлопців неймовірну новину. Задвохсотили праву руку Кадирова в Приморську — Делімханова. Працювали саме "Б*ндерлоги" з групою Горизонт, підрозділ Фобос ОУВ Запоріжжя. З ним на концерт Кобзона пішли інші, наближені до Кадирова та ще близько двохсот осіб особового складу", — пише Сазонов.

За словами блогера, українська розвідка займалася пошуком скупчення російської техніки та натрапила на великий військовий кортеж на позашляховиках, який виявився керівництвом підрозділу "Ахмат".

Керівництво "Ахмата" нібито було знищено тут Фото: Facebook

"Ну, велкам ту Юкрейн, як то кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна мета, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених немає, навіть "швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на вертольотах. Через півгодини прилетіли – 12 бортів. Щоб секрет був. Але який секрет, заради таких новин розвідоси залишалися там до останнього", — підсумував Сазонов.

Адам Делімханов загинув — реакція Кадирова та Держдуми РФ

Голова Чечні Рамзан Кадиров написав у своєму Telegram, що він сам не може вийти на Адама Делімханова.

"На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, у якому саме місці і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти", — повідомив Кадиров. .

Пресслужба Держдуми РФ у коментарі росЗМІ спростувала інформацію про те, що Адам Делімханов загинув після удару по Приморську. Влада стверджує, що депутат отримав поранення внаслідок обстрілу.

На момент публікації матеріалу українські відомства не коментували інформацію про загибель чи поранення "правої руки" Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, на початку червня Делімханов почав критикувати та погрожувати керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину за наказом Кремля і тому, що Рамзан Кадиров більше не бачить у ньому союзника.

Також нагадаємо, що двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя.