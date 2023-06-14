Дивина із заголовками: Російська служба ВВС обізвала Залужного "Волан-де-Мортом" (фото)

Статті британського мовника ВВС про головнокомандувача ЗСУ вийшли з різними заголовками в залежності від локації редакцій. Російська служба порівняла його з головним злодієм із серії книг про Гаррі Поттера.

Російська служба британської радіостанції ВВС назвала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного лордом Волан-де-Мортом. Це головний злодій із серії книг про Гаррі Поттера.

Ім'я Волан-де-Морта журналісти винесли в заголовок статті про головкома, яка називається "Генерал Волан-де-Морт. Як Валерій Залужний став найпопулярнішим командувачем української армії".

У матеріалі наводяться слова джерела ВВС із провідного військового ВНЗ Росії. Він каже, що у лавах ЗС РФ Залужного раніше прирівнювали до Волан-де-Морта, відомого як "Той, кого не можна називати".

Далі йде посилання на статтю видання Time про Залужного, де він розповідав про повагу до російської школи військової науки та про читання всіх праць головнокомандувача армії РФ Валерія Герасимова.

"Я виріс на російській військовій доктрині й досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії", — сказав Залужний.

І наступного дня після виходу статті в Time прізвище Залужного почало з'являтися не лише у дискусіях між викладачами, а й у навчальному процесі, зауважили автори статті ВВС.

Стаття про Валерія Залужного в інших версіях ВВС

В українській версії цей матеріал опубліковано з іншим заголовком: "Перший після Бога, в хорошому сенсі". Як генерал Залужний став тим, ким він є".

А на головному сайті ВВС в англійській версії текст статті скоротили. Матеріал про Залужного називається "Valery Zaluzhny, the man behind Ukraine's counter-offensive" (Валерій Залужний, людина, яка стоїть за контрнаступом України, – ред.)

Редакція та автори статей про Залужного не пояснили, чому так відрізняються заголовки статті про головкома у різних мовних версіях.

Нагадаємо, що на Харківщині хочуть перейменувати село Ватутіне на Залужне, на честь головнокомандувача ЗСУ.

А Москва 30 травня оголосила у розшук Валерія Залужного. Його розшукують за статтею Кримінального кодексу, але не уточнюють, за якою саме.