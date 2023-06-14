Декілька місяців: Нідерланди анонсували старт навчання пілотів ЗСУ на F-16

Питання навчання пілотів вирішується з Данією та за підтримки США. Паралельно в одній із країн Східної Європи з'явиться новий навчальний центр.

Нідерланди готові розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 за кілька місяців. Про це повідомила 14 червня у Twitter міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

"Я щойно поінформувала Палату представників про нову підтримку України. За кілька місяців розпочнемо навчання на F-16. Працюємо з партнерами над навчальним центром F-16", — зазначила глава міністерства.

У Міноборони Нідерландів додали, що паралельно створюється навчальний центр в одній із країн Східної Європи.

"Разом із Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому питанні", — йдеться у релізі.

У відомстві також говорять про консультації з Бельгією, Люксембургом, Великою Британією та всіма зацікавленими сторонами над змістом навчальних курсів.

Оллонґрен обіцяла продовжити зміцнювати систему ППО України. Міністерство оборони Нідерландів збирається купити чотири радіолокаційні системи (РЛС) пасивного спостереження VERA-EG.

Закупівля коштуватиме 150 мільйонів євро. РЛС можна використовувати для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних та морських цілей.

Нагадаємо, що за словами екскомандувача сухопутних військ Польщі, генерала Вальдемара Скшипчака, Україна може отримати винищувачі F-16 вже через 2-3 місяці.

В Офісі президента України заявили про створення "коаліції винищувачів", до якої входять вісім країн. Завдяки зусиллям західних партнерів Київ може здобути не лише F-16.