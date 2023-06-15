"Тренування почалися": у НАТО розповіли, які перспективи відкривають навчання на F-16 (відео)

Генсек альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що головну роль в ухваленні рішення про старт тренувань українських пілотів зіграла Данія.

Країни Північноатлантичного альянсу розпочали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив під час брифінгу 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, кілька держав-союзниць вже ухвалили рішення про проведення тренувань для захисників. Як пояснив генсек НАТО, ці навчання в перспективі означають можливість постачання літаків F-16 Україні. Йшлося про винищувачі четвертого покоління.

"Коли саме рішення будуть ухвалені — ще зарано говорити. Але той факт, що тренування почалися, відкриває опцію щодо рішень про надання літаків, адже пілоти будуть готові ними керувати", — підкреслив Столтенберг.

Представник альянсу розповів, що в сприянні цим домовленостям керівну роль відіграла Данія. За його інформацією, країна також запропонувала навчання українським оборонцям.

Генсек НАТО завірив, що питання посилення України розглянуть на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн та на комісії Україна — НАТО з міністром оборони Олексієм Резніковим.

"Україна почала контрнаступ. Ми бачимо запеклі бої. Ще рано. Але ми також бачимо, що українці досягають успіхів і що Україна здатна звільнити окуповану землю. Це завдяки мужності, відвазі, вмінням українських воїнів. Але це також підкреслює та демонструє, що підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні вже багато місяців, насправді має значення на полі бою", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що контрнаступ ЗСУ може зміцнити переговорну позицію України. На його думку, від успіхів захисників на фронті залежить усвідомлення Володимиром Путіним неспроможності РФ перемогти.

Раніше, 1 червня, генсек НАТО заявив, що Росія може повторно напасти на Україну. Однак Єнс Столтенберг підкреслив, що президент РФ недооцінив супротивника та НАТО.