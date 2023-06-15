Ліквідовують ворога та його техніку: новостворена бригада ЗСУ почала роботу на фронті (відео)

Бійці новоствореної стрілецької бригади показали, як опанували можливості аеророзвідки та артилерійські навички.

На одному з напрямків фронту в Україні почала працювати не так давно створена 142-га окрема резервна стрілецька бригада. Її бійці вже нещадно нищать ворога з артилерії. Результатами своєї роботи вони похвалилися на сторінці підрозділу в ФБ.

На опублікованих кадрах видно, як бійці бригади працюють по ворогу з артилерії, знищуючи його позиції, особовий склад та техніку.

142-га окрема резервна стрілецька бригада почала формуватися навесні, коли в мережі стала поширюватися інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ, пишуть у телеграм-каналі In Factum, який ведуть українські військові. Українське командування вирішило сформувати три додаткові бригади для посилення боєздатності Сухопутних військ — дві у структурі Сухопутних військ України, а третя – піхотна бригада у структурі Повітряних сил України. Зараз бригади вже сформовані. Йдеться про 41-шу механізовану бригаду, 142-гу резервну стрілецьку бригаду та зведену стрілецьку бригаду на базі зведеного загону "Дика качка" Повітряних Сил України.

Нагадаємо, що на східному фронті Сили оборони України 15 червня здійснили прорив, повертаючись на втрачені позиції. В межах невеликих контрнаступів та наступальних дій підрозділи ЗСУ навколо Бахмута просунулися на кілька кілометрів, при цьому завдаючи ворогу втрат як у живій силі, так і в техніці.

14 червня повідомлялося, що Сили оборони України мають частковий успіх на Бердянському напрямку. Вони змогли просунутися за деякими напрямками на відстань від 200 до 1400 метрів.