Підрив Каховської ГЕС: затоплено 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином, — Greenpeace

За даними організації, лише у перші дні після катастрофи у воду могло потрапити до 150 тонн моторної олії. Експерти попереджають, що зниження рівня води призведе до забруднення нафтопродуктами.

Підрив росіянами греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) призвів до серйозної загрози витоку хімікатів, нафти та бензину, які використовуються у різних житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах. Про це йдеться у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, опублікованому 14 червня.

Так, супутникові дані, проаналізовані Greenpeace, показують, що в результаті підтоплення були зачеплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та склади — усього 32 об'єкти. Слід зазначити, що вже перші дні після катастрофи у воду могло витікати до 150 тонн моторного мастила.

Карта підтоплених об'єктів із хімікатами внаслідок підриву Каховської ГЕС

Навіть невелика кількість хімікатів здатна серйозно забруднити ґрунт і водоймища, що призведе до утруднення доступу до чистої води для багатьох людей, зазначають в організації. Особливо небезпечним є забруднення промислових зон, звідки хімікати можуть змиватися за течією, загрожуючи Чорному морю та прибережним районам.

Наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на місце існування риб, птахів, земноводних та інших тварин, а також призведе до забруднення їх ареалів, зазначають експерти Greenpeace.

"Там, де рівень води вже почав знижуватися, можна очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та хімічної промисловості. Також слід вивчити забруднення важкими металами. Ґрунти та водоймища можуть залишатися непридатними для сільського господарства або використання як джерела питної води на багато років, якщо не буде здійснено контроль і не буде вжито відповідних заходів щодо відновлення", — заявив хімік Манфред Сантен.

У Greenpeace також зазначили, що експерти організації також слідкують за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, оскільки падіння рівня води може призвести до обвалу дамби, яка утримує воду у ставку, необхідному для охолодження ядерного палива та реакторів станції.

Нагадаємо, 15 червня в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони України повідомив, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання вибухівки всередині електростанції.

Раніше радник Офісу президента України Олег Устенко 8 червня повідомив, що Україна вимагатиме від Росії багатомільярдних репарацій у доларах за підрив греблі Каховської ГЕС у Херсонській області.

Нагадаємо, 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, розташованих у небезпечній зоні.