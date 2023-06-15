"Поступово, але впевнено": у Міноборони розповіли, як просувається контрнаступ України

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські захисники поступово, але впевнено просуваються вперед і завдають значних втрат російським окупантам.

Наразі тривають наступальні та оборонні операції Сил оборони України на різних напрямках, де ворог зосереджує значні сили та переміщує резерви. Про це у четвер, 15 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

"Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою в кількості людей та озброєння. Ворог щосили намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на кількох напрямках, наші захисники поступово, але впевнено просуваються вперед і завдають значних втрат ворогові", — зазначила Маляр.

За словами заступника міністра оборони, російські окупанти особливу увагу приділяють східному напрямку, куди з півдня було переміщено ворожий десантно-штурмовий підрозділ

Наступальні дії успішно продовжуються на Бахмутському напрямку, в районах Роздолівка — Краснополівка та Брехівка — Ягідне. Бої також продовжуються на Бердянському та Маріупольському напрямках, з невеликим просуванням уперед.

Маляр повідомила, що противник збільшив використання ракетно-авіаційних ударів та артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 15 червня глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що Україна має втрати в техніці на полі бою, але ЗСУ має достатньо обладнання, щоб продовжувати вести бойові дії в рамках контрнаступу.

Також 15 червня повідомлялося, що, за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Кремль програє поточну битву, війну зрештою для російського керівництва буде програно.