Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що до неї увійшло

Київ отримав від Берліна кілька додаткових одиниць техніки та сотні тисяч наборів для надання першої допомоги.

Німеччина надала Україні додаткову партію військової допомоги. Про це стало відомо 15 червня з офіційного сайту німецького уряду.

У пресслужбі зазначили, що ЗСУ отримали додаткові одиниці техніки, а саме:

дві бронемашини для розмінування WISENT 1

16 вантажних автомобілів Zetros

2 сідельні тягачі 8x8 HX81 і 2 напівпричепи

Крім того, Берлін надав Києву 300 тисяч наборів для першої медичної допомоги.

На урядовому порталі йдеться, що Німеччина підтримує Україну, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять з постачань Федеральних збройних сил та постачання промисловості, що фінансуються коштом коштів федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки.

Нагадаємо, що 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував постачання в Україну понад 100 танків Leopard 1 до кінця поточного року. За його словами, ФРН наростить постачання танків Leopard 1 Україні, оскільки за останні дні стало відомо, що в Україні внаслідок бойових дій частину німецьких танків було знищено.

Раніше, 7 червня, Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До його складу входять всюдиходи Bandvagn 206, а також 2000 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.

Ми також писали 2 червня про те, що Німеччина уклала контракт із компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH на закупівлю 66 колісних БТР для України. Представники німецького уряду також виступили з ініціативою щодо закупівлі автомобілів у FFG.