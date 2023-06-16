"Справжнє полювання": Сальдо заявив, що його хотіли вбити "англійськими ракетами"

На думку колаборанта, високоточні ракети були випущені на місця його передбачуваного місцезнаходження в Херсонській області.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на нього було скоєно замах. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому 15 червня у Telegram.

Колаборант заявив, що 9 червня на нього нібито велося "справжнє полювання" за наказом президента України Володимира Зеленського та голови ГУР Кирила Буданова.

За словами Володимира Сальдо, цього дня по місцях його ймовірного місцеперебування в Херсонській області було випущено "понад десять високоточних англійських ракет".

"Випущені вони були лише метою знайти та знищити мене", — стверджує глава окупаційної адміністрації.

Що сталося 9 червня

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, 9 червня ЗСУ знищили групу російських загарбників на Арабатській Стрілці у Генічеському районі Херсонської області. За словами Федорова, удар ЗСУ припав прямо по їдальні російських військових.

"Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть 100+ кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогові сховатися від бавовни", – повідомив чиновник.

За інформацією учасників партизанського руху "Атеш", Володимир Сальдо залишив Генічеськ після потужних вибухів у місті 9 червня.

Нагадаємо, що 26 травня голова Херсонської області Володимир Сальдо розповів, що до його отруєння у серпні минулого року була причетна людина з ближнього оточення, яку "купили за дуже великі гроші".

Ми також писали про те, що 11 травня ВАКС конфіскував майно Володимира Сальдо, залишивши йому п'ять днів на подання апеляції. При цьому колаборант заявив, що більшу частину власності йому "приписали".