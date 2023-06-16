Виведення військ та зняття санкцій з РФ: ЗМІ розкрили мету візиту африканської делегації до Києва (відео)

Ініціатива спрямована на заходи "для зміцнення довіри між Києвом та Москвою". Після візиту в Україну африканська делегація планує представити свій "мирний план" лідеру Кремля Володимиру Путіну.

Стали відомі деталі мирного плану, підготовленого африканськими лідерами, для завершення війни між РФ та Україною. Про це 16 червня повідомляє агентство Reuters з посиланням на проект відповідного рамкового документа.

Нагадаємо, 16 червня з офіційним візитом у складі африканської делегації до Києва прибули президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса. Крім них, до делегації входять лідери Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністр Єгипту.

За інформацією журналістів, "мирний план" включає пропозицію Києву та Москві низки заходів "щодо зміцнення взаємної довіри". У поки що неоприлюдненому рамковому документі вже є перелік заходів, які африканські лідери хочуть запропонувати лідерам країн, що беруть участь у військовому конфлікті.

Деякі пункти "мирного плану" Африки щодо припинення війни в Україні:

виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі;

виведення російських військ з територій України;

призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом;

безумовна угода про зерно та добрива;

ослаблення санкцій щодо Росії.

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути питання щодо розробки своїх стратегій відновлення миру", — зазначено в документі.

Також зазначимо, що 17 червня африканська делегація на чолі з президентами вирушить для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним до Санкт-Петербурга.

Візит президента ПАР до Києва

Нагадаємо, про запланований візит президента ПАР до Києва стало відомо ще у середині травня. Лідер країн Африки запланував зустріч з Володимиром Зеленським, щоб поговорити про новий мирний план.

На початку червня стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін у розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою високо оцінив ініціативу країн Африки щодо війни в Україні.