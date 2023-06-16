Українській військовий показав наслідки підриву фінського БТР на трьох мінах (фото)

Бійці змогли евакуювати пошкоджений бронетранспортер з поля бою. Його можна буде відремонтувати та повернути в стрій.

Фінській бронетранспортер Sisu XA-180 пережив підрив на одразу трьох протитанкових мінах, але зберіг життя екіпажу. Про це повідомляє українській військовий з ніком "Танкіст" у твіттері.

Бійцям ЗСУ вдалося евакуювати підбитий БТР XA-180, який витримав підрив на трьох протитанкових мінах типу ТМ-62. Як раніше розповідав військовий, машина втратила здатність рухатися лише після третьої детонації. Він зазначає, що фінський БТР виявився надзвичайно стійким.

"Ходовий піпец, але все відремонтується та поїде далі воювати", — зазначив боєць.

Пошкоджений БТР ХА-180 Пошкоджений БТР ХА-180 Пошкоджений БТР ХА-180 Пошкоджений БТР ХА-180

Окрім цього він додав трохи деталей щодо штурму. Військові змогли зайняти ворожу оборону тільки з третього разу. Це при тому, що перші два вони навіть не наблизились до позицій окупантів. Вони замінували поля довкола.

На фотографіях, які опублікував військовослужбовець видні різні пошкодження на корпусі машини, а також пробиті колеса. Зазначається, що ходова частина БТРу сильно постраждала, але підлягає ремонту.

Нагадаємо, 15 червня боєць ЗСУ розказав про початок історії з пошкодженням Sisu XA-180.

15 червня в Міноборони Іспанії анонсували постачання Україні додаткових БТР М113 та танків Leopard 2A4.