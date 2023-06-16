Привласнили 1 млрд грн на амуніції для ЗСУ під час війни: затримано ексзаступника міністра оборони (фото)

Колишнього чиновника та його підлеглого звинувачують у розкраданні бюджетних грошей при оптових закупівлях бронежилетів та зимового одягу для військових у березні 2022 року. Придбані бронежилети та теплий зимовий одяг для захисників виявилися найнижчої якості, розповідають у СБУ.

Співробітники СБУ повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони України та одному з його підлеглих, які незаконно привласнили з державного бюджету понад 1 млрд гривень. Про це 16 червня повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, на чиновників зібрано масштабну доказову базу, яка доводить корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та колишнього керівника Департаменту держзакупівель міноборони. Підозрювані причетні до викрадення великих сум грошей, виділених на закупівлю зимової форми та бронежилетів для підрозділів українських захисників, які виконують бойові завдання на фронті.

Відомо, що фігуранти здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тисяч бронежилетів на суму понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн з виділеної суми вони привласнили собі.

Експерти товарознавці, які допомагали у розслідуванні СБУ встановили, що ринкова вартість закупленого обмундирування для ЗСУ становила лише 25 млн грн. Більше того, стало відомо, що закуплені бронежилети не відповідають заявленому класу, необхідному для захисту військових .

Фото: пресслужба СБУ

Також розслідування встановило, що фігуранти справи закупили для ЗСУ оптову партію зимових курток низької якості на загальну суму близько 900 млн. грн.

Докази незаконної діяльності чиновників у вигляді документів та інших речових доказів вдалося виявити під час обшуків за місцем проживання та роботи підозрюваних.

Загалом незаконна діяльність фігурантів завдала шкоди державному бюджету України на загальну суму понад 1 млрд. грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишнім чиновникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова, якого підозрювали у вимаганні хабара у розмірі в $35 тисяч.

Також у лютому державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводили обшуки по всій вертикалі митниці, щоб викрити тіньові схеми провезення контрабанди.