Україна та НАТО: запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі не буде, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, є три найважливіші моменти, які потребують врегулювання.

Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже у липні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, питання запрошення України до НАТО було обговорено міністрами країн-членів Альянсу в Осло. Однак є три важливіші моменти, які потребують врегулювання.

Серед них наближення України до НАТО у практичному вимірі. Так, країни підтримуватимуть Україну й надалі, щоб її армія змогла повністю перейти від радянських стандартів до західних військових доктрин.

Крім того, як зазначив Столтенбрег, важливим є також політичний шлях. Потрібно створити Раду Україна-НАТО. Також важливу роль відіграє членство у ЄС. Практично всі країни погоджуються з тим, що Україна має увійти до Європейського Союзу.

"Поки ми не обговорюватимемо запрошення Україні приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Але ми віримо, що Україна має стати його членом", — сказав Столтенберг.

За його словами, докладатимуть зусиль для того, щоб Україна стала членом Альянсу. Він сподівається, що у Вільнюсі країни-члени зможуть досягти консенсусу щодо того, як наблизити цей момент.

Єнс Столтенберг про вступ України до НАТО (дивитись з 16 хвилини)

Нагадаємо, що 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що в НАТО можуть спростити інтеграцію для України. Союзники, як зазначають у Бундесвері, подолають перешкоди, які можуть виникнути на шляху України до вступу до Альянсу, та дозволять Києву відмовитись від формальної процедури подання заявки на інтеграцію до блоку.

Крім того, Байден підтримав спрощення процесу вступу України до Альянсу. Процес виконання плану дій щодо членства в НАТО вимагає від країни-претендента виконання низки реформ та критеріїв, які можуть зайняти багато років і навіть десятиліття.