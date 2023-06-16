"Ганьба єврейського народу": Путін висловився про Зеленського (відео)

Російський президент під час виступу на економічному форумі згадав українського президента і заявив, що чекав на нацизм в Україні.

Президент Росії Володимир Путін, який неодноразово нагадував про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, цього разу спростував сам себе. Він заявив, що Зеленський — не єврей. Про це він сказав 16 червня на засіданні в межах Петербурзького економічного форуму, повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Під час свого виступу Путін знову заговорив про війну в Україні і не оминув згадати українського лідера Володимира Зеленського.

"Мої єврейські друзі кажуть, що Зеленський – не єврей, а ганьба єврейського народу", — сказав Путін.

Так Путін відповів американському політологові Дмитру Саймсу, який сказав, що на Заході не розуміють звинувачень України в нацизмі, оскільки президент Володимир Зеленський – єврей.

Також Путін заявив, що на території України під час Голокосту було знищено 1,5 мільйона євреїв.

"Як же це можна заперечувати?" — сказав він.

Після цього присутнім у залі показали добірку кадрів про злочини, скоєні на території України та Польщі під час Другої світової війни. Путін заявив, що чекав на нацизм в Україні і попросив підготувати ці відеоматеріали.

Нагадаємо, що Путін дав наказ атакувати українську столицю, коли там перебували іноземні лідери з офіційним візитом, щоб показати, що він легко готовий нехтувати безпекою своїх колег. Про це 16 червня заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що на Петербурзькому форумі 16 червня вимкнули мобільний інтернет, щоб убезпечити майданчик ПМЕФ від можливої атаки БпЛА.