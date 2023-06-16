Чотири роти: у ЗСУ розповіли про колосальні втрати росіян на Таврійському напрямку

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, росіяни втратили не лише живу силу, а й понад 50 одиниць військової техніки.

Минулої доби на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень, в ході яких російські окупаційні війська зазнали великих втрат. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, підрозділи ракетних військ та Сил оборони на вказаному напрямку виконали 1481 вогневе завдання. Зокрема, завдяки точним ударам українських захисників росіяни втратили вбитими та пораненими понад чотири роти. Крім того, було знищено або пошкоджено 53 одиниці військової техніки, а саме:

12 танків;

6 одиниць БМП;

6 ББМ;

3 МТЛБ;

БТР;

гаубиця 2А65 "Мста-Б";

2 БПЛА "Zala";

автомобільна техніка.

Також українські артилеристи знищили 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 16 червня військовий експерт Сергій Згурець заявив, що ЗСУ вдається виманювати російських окупантів одразу з кількох напрямків. Зокрема, у Запорізькій області російські окупанти перекинули свої резерви з третьої лінії оборони на другу та першу. Дії українських захисників змусили їх піти на такий крок.

Днем раніше, 15 червня, повідомлялося, що Генштаб підтвердив просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях. За словами речника командування Андрія Ковальова, Сили оборони успішно ведуть наступальні операції на кількох ділянках фронту. Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат.

Також 15 червня глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що Україна має втрати в техніці на полі бою, але ЗСУ має достатньо обладнання, щоб продовжувати вести бойові дії в рамках контрнаступу.