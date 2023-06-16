"Путін не контролює свої Збройні сили": Зеленський висловився про обстріл Києва (відео)

Президент України припустив, що Володимир Путін може бути неадекватним. За його словами, лідер Росії вчиняє як терорист.

Ракетний обстріл Києва та області, здійснений російськими військами 16 червня, свідчить про відсутність контролю у керівництва РФ. Про це на спільному брифінгу з лідерами країн Африки заявив президент України Володимир Зеленський. Відео з пресконференції з його коментарем опублікували у соцмережах.

На думку Зеленського, президент Росії Володимир Путін втратив контроль над власною армією, зокрема бійцями ПВК "Вагнер".

"Він не контролює свої Збройні сили, включно з найманцями "вагнерівцями", тому що вони б'ють ракетами по лідерах інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні відповідно влаштувала ракетний удар по них", — сказав український лідер.

Президент припустив, що Путін або не контролює ЗС РФ, або є "неадекватною людиною". Він зазначив, що лідер країни-агресорки не готовий сприймати мир, а хоче лиш повністю зруйнувати Україну. З огляду на це Зеленський підкреслив, що діалог з очільником Кремля неможливий.

"Він сьогодні вчиняє як терорист, і ми повинні дивитися на все, що відбувається, одними очима. Деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну кризою, і навіть зараз вони публічно продовжують це робити. Це їхнє право вибору, але це говорить про те, що ми по різному оцінюємо ситуацію", — пояснив лідер України.

Зеленський наголосив, що події в Україні — це не криза або загроза, а війна, наслідками якої стане велика кількість криз.

Нагадаємо, 16 червня ЗС РФ обстріляли Київську область. Внаслідок атаки постраждали діти та 82-річна жінка, а також водій авто. Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення ворогом звичаїв війни.

Також 16 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що його армія може вдарити по будь-якій будівлі у Києві.