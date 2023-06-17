Чиновники РФ закликали повернутися до "загальновизнаних" кордонів: в ISW назвали причину

На думку американських аналітиків, російські офіційні особи, ймовірно, використовують загальне занепокоєння з приводу підриву Каховської ГЕС, щоб висловити незгоду з війною в Україні.

Частина колишніх і нинішніх чиновників Російської Федерації підписали відкритий лист із закликом повернутися до "загальновизнаних" кордонів їхньої країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 16 червня.

Як зазначають американські аналітики, як привід для подібного звернення російські посадовці назвали ситуацію, викликану руйнуванням Каховського водосховища в Херсонській області.

Документ, у якому йдеться про довгостроковий вплив руйнування греблі на екосистему планети, охорону здоров'я та економіку, підписали представники місцевої влади Москви, Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей.

У листі також зазначено, що дії президента РФ Володимира Путіна після 24 лютого минулого року призвели до катастрофічних подій, проте не уточнюється, про що йдеться. Ці наслідки також не згадані як причина для виведення військ з України.

Аналітики припустили, що чиновники, не пов'язані з Кремлем, можливо, використовують занепокоєння суспільства щодо екологічних та гуманітарних наслідків підриву ГЕС, щоб висловити свою думку про війну в Україні, не критикуючи при цьому військових дій.

"Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для висловлення своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки від 4 червня, російські чиновники всіма способами намагаються уникнути поєднання синього та жовтого кольорів, щоб ніхто не міг їх звинуватити у підтримці України.

Раніше, 9 березня, ми також писали про те, що в російському Нижньовартовську працівник місцевої мерії, який ужив стрілянину, після чого зачинився у квартирі з сином і зателефонував журналістам з вимогою повісити на центральній площі міста кілька чиновників.