Британський танк Challenger 2 вперше помітили недалеко від лінії фронту — соцмережі (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому видно пересування танка, що передали ЗСУ.

У соціальних мережах розповсюджують відео невідомого автора, яке супроводжується інформацією про те, що британський танк Challenger 2 вперше побачили неподалік від лінії фронту в Україні, передає Фокус.

Де саме знятий цей ролик залишається невідомим.

На відео видно, як танк швидко проїжджає дорогою поряд з якимсь населеним пунктом: у кадр потрапив житловий будинок. Також біля дороги видно військових ВСУ, що стоять поряд.

Нагадуємо, що за даними Міноборони Великої Британії, українські військові, які проходили навчання на танках Challenger 2, вже повернулися в Україну, щоб взяти участь у бойових діях.

Ще 18 квітня прес-служба ЗС Великобританії повідомила, що Україні передали 14 танків Challenger 2.

Нагадуємо, що у ЗСУ показували, як танк Challenger-2 "гризе" російські "зуби дракона". Для подолання фортифікаційних споруд до британських танків приробили спеціальний ківш.

Фокус вже докладно писав про те, що являє собою танк Challenger-2 і яким чином він допоможе українській армії під час контрнаступу. Британський танк відрізняється від інших західних танків нарізною гарматою, бронебійно-фугасними боєприпасами та кип'ятильником для екіпажу, щоб він міг приготувати чай або підігріти їжу.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни від 17 червня, ЗСУ продовжують наступ на чотирьох ділянках фронту та мають успіхи.