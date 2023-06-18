"Виправилися": після війни в Україні до Росії повернулися 32 тисячі колишніх зеків, — Пригожин

За словами голови ПВК "Вагнер", більшість найманців, які раніше відбували покарання у колоніях, нібито змінилися на фронті та більше не скоюють злочинів.

32 тисячі російських колишніх в'язнів, які брали участь у війні в Україні, нібито повернулися до Росії після закінчення контракту з ПВК "Вагнер". Про це 18 червня повідомив власник приватної військової компанії Євген Пригожин, повідомляє його пресслужба.

Пригожин стверджує, що на "службі" у ПВК найманці-кримінальники нібито виправилися і стали чинити менше злочинів, ніж ті, хто вийшов на волю і не воював в Україні.

"Вчинено тими, хто вийшов на волю і закінчив контакт, 83 злочини, це 0,25% від загальної кількості вибулих, це у 80 разів менше, ніж в осіб, які звільняються з місць позбавлення волі за аналогічний період без укладання контракту з ПВК "Вагнер ", — заявив Пригожин.

Злочини найманців ПВК "Вагнер"

Зазначимо, що ЗМІ неодноразово висвітлювали злочини, пов'язані з підозрюваними бійцями із цього угруповання. Однією з таких історій було зґвалтування двох дівчаток віком 10 і 12 років, імовірно вчинене бійцем ПВК "Вагнер" — цю інформацію згодом підтвердив сам Пригожин.

Крім того, наприкінці березня колишній боєць ПВК "Вагнер" був заарештований за звинуваченням у вбивстві 85-річної пенсіонерки та за рішенням суду Кіровської області.

17 квітня правозахисники опублікували відео, на якому колишній найманець російської ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював громадянське населення на території України. Бойовик зізнався, що стріляв у дитину 5-6 років.

Також 18 квітня стало відомо, що у невизнаній Південній Осетії колишній найманець із російської ПВК "Вагнер" Георгій Сіукаєв убив ножем місцевого жителя.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що колишній депутат із Красноярського краю Олександр Хаконов, який був засуджений за вбивство колишньої дружини, зміг уникнути колонії вступивши до ПВК "Вагнер".