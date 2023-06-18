"Найближчим часом не побачимо": контрнаступ ЗСУ ще не почався, — розвідка Естонії

За словами начальника розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберга, українські захисники приймають методичніший, обережніший і спокійніший підхід до наступу, щоб уникнути непотрібних ризиків.

Контрнаступ Збройних сил України ще не розпочався. Як повідомляло 17 червня видання ERR, про це заявив полковник Марго Гросберг, голова розвідувального центру Естонських сил оборони.

За його словами, українські збройні сили все ще перебувають у процесі підготовки. Гросберг зазначив, що ЗСУ зараз перебувають на попередній стадії наступальної операції, метою якої є виявлення уразливих місць у російській обороні.

"Очевидно, що ініціатива знаходиться в руках ЗСУ, тому вони самі обирають час, місце та методи атаки на ворожі підрозділи, виходячи зі своїх наступальних можливостей", — пояснив Гросберг.

Глава розвідки зазначив, що з військового погляду немає підстав стверджувати, що український наступ "затягується".

"Росія витратила дев'ять місяців на створення оборонних укріплень... Згідно з відомою доктриною, для успішного наступу в такій ситуації необхідно мати чисельну перевагу втричі як за особовим складом, так і озброєнням. На жаль, українці зараз не мають такої переваги. Співвідношення сил приблизно один до одного", — додав він.

У зв'язку з цим Гросберг зазначив, що українські військові підходять до наступу більш методично, обережно і спокійно, щоб не наражатися на непотрібний ризик. На його думку, у найближчі кілька днів не варто очікувати на активізацію наступу ЗСУ.

Гросберг сказав, що Україна також стежить за діями Росії, які включають нещодавні переміщення в напрямку прифронтового міста Бахмут і в районі Великої Новосілки Донецької області.

Зокрема, з Херсонської області було перекинуто підрозділи, в яких відпала потреба після підриву греблі Каховської ГЕС.

Гросберг додав, що росіяни стали частіше використовувати гелікоптери та бойові літаки, причому на південному напрямку значно ближче до лінії фронту, ніж раніше.

За його словами, російські сили також провели переважно безрезультатні наземні атаки, особливо в районах Куп'янська, Харківської області та Сватового Луганської області.

Нагадаємо, 18 червня командир другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ Дмитро Кухарчук заявив, що російські війська під час контрнаступу української армії чекають на сюрпризи.

Також нагадаємо, за даними Військової розвідки Великобританії від 18 червня, російська армія зараз зазнає найбільших втрат на полі бою з часів піку боїв за Бахмут.