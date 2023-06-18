Лінія оборони може зруйнуватися: війська РФ чекають сюрпризи, — командир батальйону 3 ОШБр

Офіцер Дмитро Кухарчук каже, що на фронті під час наступу Сил оборони України може статися щось несподіване, і оборона ЗС РФ буде прорвана.

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За словами командира другого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ Дмитра Кухарчука, російські війська під час контрнаступу української армії чекають сюрпризи. Втім, офіцер не став уточнювати, про що йдеться. З такою заявою Кухарчук виступив в ефірі Радіо NV.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зараз веде наступ у районі Бахмута. Дмитро Кухарчук, командир другого штурмового батальйону цієї бригади, поспілкувався з журналістами та відповів на їхні запитання.

Зокрема, Кухарчуку було поставлено питання про те, чи має відбутися на фронті щось несподіване, щоб зруйнувалась лінія оборони ЗС РФ. Командир батальйону відповів, що це справді так, але він не може розповісти подробиць.

Також Кухарчуку було поставлено питання про те, чи є якісь сюрпризи для ЗС РФ, про які поки що не можна повідомляти. Український військовий відповів, що такі сюрпризи, безперечно, є.

Нагадуємо, що 18 червня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому показано переміщення британського танка Challenger 2. Стверджується, що це перша поява цієї військової техніки десь на лінії фронту.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ЗСУ в ніч на 18 червня знищили два ударні вертольоти К-52 ЗС РФ на Донецькому напрямку. Також українські військові за добу знищили 12 російських БПЛА.

Нагадуємо, що президент Росії Володимир Путін почав заїкатися, коли почув прізвище головкома ЗСУ Валерія Залужного і заявив про те, що той нібито виїхав з України.