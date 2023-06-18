ЗСУ знищили вже чотири ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор" за три доби, – Генштаб

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що завдяки знищенню 18 червня бойової машини, яка виконує цілий спектр завдань, російський бюджет недорахується ще 16 млн доларів.

Російські війська вже втратити четвертий Ка-52 "Алігатор" за три доби. Про це інформує у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Війська РФ й надалі зазнають втрат в авіації. У неділю, 18 червня, знову було ліквідовано ударний гелікоптер.

"Бюджет РФ недорахується ще близько 16 мільйонів доларів США", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російський бойовий вертоліт виконує цілий спектр завдань. Цю авіаційну техніку вважають однією з кращих. Гелікоптер здатен проводити координацію дій групи бойових вертольотів. Авіаційна техніка здатна уразити броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Він є фактично продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Знищення гелікоптерів Ка-52

ЗСУ 15 червня знищили російський ударний гелікоптер Ка-52. Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповіли про успішний результат своїх дій. Де саме відбулася ліквідація авіаційної техніки ворога, вони не зазначили.

Активна ліквідація ворожої техніки пояснюється фахівцями тим, що російське командування активізувало авіацію на півдні України через контрнаступ ЗСУ. Використанням повітряно-космічних сил, як зазначають у розвідці Великої Британії, Росія намагається підтримати свої наземні війська для протидії наступу українських військ. Постійними повітряними ударами загарбники прагнуть загальмувати просування українських військ.

Нагадаємо, 16 червня експерти розповіли, що Росія почала активніше застосовувати Ка-52, але бійці ЗСУ мають системи SHORAD. Армія РФ почали йти на більший ризик з метою отримати більшу перевагу в небі, але не варто забувати, що українські захисники мають на озброєнні мобільні ЗРК малої дальності або SHORAD. Про те, як українські збройні сили можуть вберегти свою техніку.