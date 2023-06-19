Вже восени: Гіркін передбачив загальну мобілізацію в РФ (відео)

Терорист впевнений, що ЗСУ кратно перевершують окупантів у військовій силі. А Міноборони РФ визнає, що більшість мобілізованих було вбито або поранено в кровопролитних боях.

Російське військове командування може оголосити загальну мобілізацію до лав ЗС РФ вже цієї осені. Такий прогноз зробив терорист, ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін в ефірі на YouTube.

За його словами, Міноборони РФ звітувало про набір 135 тисяч контрактників і відразу сором'язливо зізналося, що серед зазначеної кількості більшість було вбито у важких і кровопролитних боях.

Гіркін говорить про загальну мобілізацію з 32-ї хвилини

Стрєлков-Гіркін упевнений, що військові чиновники РФ збрехали, оскільки Міноборони говорило насправді не про нових контрактників, а про переведених у цю категорію російських мобілізованих.

"Це не плюс 135 тисяч. Це з тисяч 70-80, що є, просто перевели в іншу категорію. Не знаю точних цифр, може і більше", — проінформував терорист.

За таких розкладів українська армія може перевищувати окупаційні сили РФ у 3-4 рази. А після чергової хвилі мобілізації в Росії доведеться чекати до 3 місяців, доки вона дасть результат, додав він.

"І не тільки чисельно, а й технічно. ЗСУ отримають нові ракети, літаки. У нас хтось думає, що клацатимемо як горішки винищувачі F-16? Ні, не будемо. ЗСУ створять ними перевагу в повітрі", — пояснив він.

Нагадаємо, що про необхідність другої хвилі мобілізації 10 травня заявляв ексголова "Роскосмосу" та радник з технічної частини армії РФ Дмитро Рогозін. На фронті на полі бою відчувається сильна нестача особового складу і її потрібно терміново заповнити.

Американські ЗМІ раніше писали, що Міноборони РФ хотіло залучити до окупаційних військ 415 тисяч контрактників за рік, з яких 150 тисяч мали поповнити неукомплектовані підрозділи.