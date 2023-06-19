Наступ ЗСУ на півдні та під Бахмутом: ЗС РФ втратили понад 4,6 тисячі вбитими та пораненими, — Маляр

Лише за добу, за підрахунками журналістів, Сили оборони повернули територію як половина Бахмута. У Міноборони, своєю чергою, підтверджують, що ЗСУ звільнили на Бердянському та Мелітопольському напрямках 8 населених пунктів.

Українські військові минулого тижня просувалися на Бахмутському напрямку, російські окупанти докладали багато зусиль для зупинення наступу. Про це написала у Telegram 19 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

ЗС РФ перекидали додаткові підрозділи та збільшили кількість обстрілів на Бахмутському напрямку.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямі минулого тижня знизилася — сталося 41 бойове зіткнення, ЗСУ просунулися в глибину противника на кількох ділянках", — зазначила Маляр.

Заступник міністра розповіла, що минулого тижня ворожа армія наступала на Лімано-Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професіоналізму та мужності наших бійців. За минулий тиждень на сході противник здійснив понад 5,8 тисячі обстрілів і використав понад 277 тисяч боєприпасів", — підрахувала чиновник.

ЗСУ за день повернули територію розміром як половина Бахмута

Видання "Агентство" підрахувало, що з 16 по 17 червня ЗСУ відвоювали територію площею 24,3 квадратних кілометри. Це більш ніж половина площі Бахмута (41,6 кв. км).

ЗСУ з 10 червня звільнили сумарно 44,6 квадратних кілометрів на Донеччині між селами Нескучне та Новодонецьке. Російські військкори також підтвердили успішні дії армії України на цій ділянці, але пишуть, що це призвело до "високих втрат".

З 16 по 17 червня ЗСУ відвоювали територію площею 24,3 квадратних кілометри. Карта DeepState

Аналітики DeepState у звіті від 19 червня вказували, що ЗСУ просунулися в районі Бахмута до 1,2 кілометра. Активні бої йдуть на сході та північному сході від Кліщіївки.

Успіхи ЗСУ у наступі на півдні

За даними Ганни Маляр, на півдні ЗСУ вели наступ за кількома напрямками протягом минулого тижня. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського спрямування виконали 10 125 вогневих завдань.

Українське оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", за її даними, за два тижні наступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

ЗСУ на Таврійському напрямку просунулися в глибину супротивника до 7 км та звільнили 113 квадратних кілометрів території.

"Активна робота сил оборони Таврійського напрямку триває. За минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат — минулого тижня на всіх напрямках вони склали понад 4,6 тисячі вбитими та пораненими. У полон потрапили понад 80 бійців агресора", — зауважила Маляр.

Сили оборони України знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, у тому числі гелікоптери, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та інше.

Нагадаємо, що супутники помітили лінії оборони армії Росії від адмінкордону з Україною до Джанкоя. Військові експерти припускають, що так окупанти готуються до настання ЗСУ.

А 16 червня військовим із 3-ї окремої штурмової бригади вдалося вибити окупантів із лісосмуги біля Бахмута.