Декілька тисяч: підрив Каховської ГЕС дозволив ЗС РФ перекинути війська, — британська розвідка

За даними відомства, росіяни перекинули угруповання зі східного берега Дніпра до Запорізької області, а також під Бахмут для зміцнення оборони.

Протягом останніх десяти днів Росія, швидше за все, розпочала переміщення елементів свого Дніпровського угруповання військ (ДУВ) зі східного берега Дніпра для зміцнення Запорізького та Бахмутського секторів. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великобританії, опублікованому 19 червня.

Передбачається, що у цьому можуть брати участь кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, враховуючи 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи Повітряно-десантних військ (ПДВ) та морської піхоти.

На думку британських військових, переміщення ДУВ, ймовірно, свідчить про те, що Росія вважає меншою ймовірністю великий наступ українських сил через Дніпро після підриву греблі Каховської ГЕС і повені, що виникла.

Наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку

18 червня стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув заступник командира батальйону "Шторм.Осетія" Айвенго Техов. Він разом із підлеглими, яких було близько 300 осіб, потрапив до оточення у населеному пункті П'ятихатки. Крім того, російські військкори повідомляли, що населений пункт П'ятихатки у Запорізькій області було звільнено українськими військами й окупантів знову було відкинуто вглиб.

Також 18 червня британська розвідка повідомляла, що російська армія зазнає найбільших втрат на полі бою з часів піку боїв за Бахмут.

17 червня українські захисники показали, як звільнили село Новодарівка Запорізької області. Окупанти замінували підходи до раніше окупованого села, але українські військові змогли прорватися та вибити супротивника.

15 червня повідомлялося, що Росія перекинула на аеродром тимчасово окупованого Бердянська 20 гелікоптерів після початку наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.