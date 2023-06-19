Секретні технології США: у РФ заявили про атаки малярійних комарів в Україні (відео)

За словами начальника військ РХБЗ Ігоря Кириллова, у Штатів нібито готовий патент на дрон, який скидатиме комарів. При укусах комахи мають заражати ЗС РФ небезпечними хворобами.

У США готують малярійних комарів, щоби скидати їх безпілотниками на позиції російських окупантів в Україні. Про це сказав на брифінгу 19 червня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Ігор Кирилов.

Російські фахівці, за його оцінками, виявили збільшення кількості американських військових біолабораторій. Дослідження, що проводять в них, можуть створити штучні вогнища особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Далі Кирилов показав патент на безпілотний літальний апарат для поширення малярійних комарів.

"Дослідження переносників, що проводяться в США, мають виражений військово-прикладний характер. Про високий технічний рівень готовності США до застосування інфікованих переносників свідчить патент на БПЛА, призначений для поширення в повітрі заражених комарів", — заявив Кирилов.

За словами військового, апарат доставлятиме контейнер з комарами до заданого району та звільнятиме їх. А при укусі комарі заразять загарбників малярією.

"Подібний спосіб зараження противника дав би значний військовий ефект", — сказав начальник військ РХБЗ.

Нагадаємо, що постпред РФ при ООН Василь Небензя розповідав про "бойові комарі" у жовтні минулого року на засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, США нібито запатентували дрон для їхнього поширення.

Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на висловлювання Небензі 8 листопада 2022 року оголосив про "часткову мобілізацію" в Україні 300 тисяч комарів.