Вже довели ефективність: Сухопутні війська показали американські ЗРК Avenger (фото)

В основі комплексу лежать Stinger, які можна дістати з пускових й керувати ним вручну. Один залп "Месника" має до 16 ракет.

На озброєнні підрозділів протиповітряної оборони є американські ЗРК Avenger (Месник), які побудовано на базі всюдихода HMVVW. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України у фейсбуці.

1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк має самохідний зенітно-ракетний комплекс Avegner. Це мобільна установка малого радіуса дії, в основі якої лежать ракети від ПЗРК Stinger.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

На пікап "Хамві" встановили 4 пускові установки по 4 ракети в кожній, а також кулемет 12,7-мм калібру. Все разом дає захист від крилатих ракет, безпілотників, гелікоптерів та літаків на малих висотах. Комплекс здатний перехоплювати цілі на дистанції від 50 до 6000 метрів.

"Дані комплекси вже довели свою ефективність у збитті Shahed та російських ракет", — зазначили у Сухопутних силах.

Особливістю ЗРК Avenger є те, що ракети Stinger можна вийняти з пускової та використовувати вручну. Такі установки використовуються в США для захисту особливо важливих обʼєктів, наприклад, урядових будівель. Машину можна вбудувати в загальну систему управління та командування ППО.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Нагадаємо, 5 квітня командувач Обʼєднаних сил ЗСУ показав ЗРК Avenger на бойовому чергуванні.

31 травня в черговому пакеті військової допомоги США анонсували постачання Україні партії ЗРК Avenger.