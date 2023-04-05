"Вже на бойовому чергуванні": командувач Об'єднаних Сил ЗСУ показав ЗРК Avenger (відео)

Система ППО американського виробництва здатна збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотними ударного типу.

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Зенітно-ракетні комплекси Avenger перебувають у Північній операційній зоні на бойовому чергуванні. Про це 5 квітня генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, повідомив у Telegram.

Військовий наголосив, що техніка здатна виконати важливі завдання щодо захисту повітряного простору. Екіпаж Avenger пройшов навчання у Німеччині та повністю готовий збивати російські цілі.

"Вони повністю готові до керівництва", — заявив Наєв.

Система здатна збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотними ударного типу. Дистанційне керування та тепловізійні пристрої дозволяють оперативно реагувати на загрозу.

Наєв подякував союзникам за надання сучасного озброєння. За кермом транспортного засобу він довів, що кермувати ним досить просто.

"Рухаймося далі. Разом переможемо", — додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, 3 квітня командувач Сухопутними військами ЗСУ оцінив боротьбу ЗРК "Стріла-10" з БПЛА Російської Федерації. Він наголосив, наскільки важливо є протидія ППО російським цілям. Військовий підкреслив злагоджені дії зенітників. За його словами, ворожа артилерія постійно намагається завдати захисникам більше клопоту, але українські воїни швидко навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ. Особливу увагу він звернув на роботу бійців 28-ї та 93-ї бригад. Оператори бойових машин ЗРК "Стріла-10" за минулий тиждень сумарно знищили 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала".

Українські воєнні 28 березня показали перше фото ЗРК Crotale NG на службі Збройних сил України. Французький зенітний ракетний комплекс вже успішно зарекомендував себе під час знищення російських ракет, однак це перше документальне підтвердження його використання.