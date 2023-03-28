Українські воєнні показали перше фото ЗРК Crotale NG на службі ЗСУ

Французький зенітний ракетний комплекс вже встиг зарекомендувати себе при знищенні російських ракет, однак це перше документальне підтвердження його використання.

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Один з українських воєннослужбовців показав фото зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale NG французького виробництва. Відповідне фото публікують у соцмережах, передає Фокус.

На фото український боєць позує перед зенітним ракетним комплексом Crotale NG із ракетами VT-1.

Застосування ЗРК Crotale NG в Україні

21 березня у Міністерстві оборони України показали, як українські захисники збили російську крилату ракету за допомогою французької ЗРК Crotale NG.

При цьому сам комплекс не продемонстрували, на відеоролику Міноборони було видно лише пункт управління ЗРК.

ЗРК Crotale — що про нього відомо

Про передачу Україні ЗРК Crotale у грудні 2022 року заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як писав Фокус раніше, французький зенітний ракетний комплекс Crotale призначений для поразки цілей на відстані до 10 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Грунтується комплекс на базі броньовика P4R (4x4). Установка може бути мобільною, але після зупинки необхідно до 5 хвилин для приведення її в боєготове положення.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що США передадуть Україні ЗРК Patriot раніше, ніж очікувалося, завдяки високій ефективності навчання українських воєннослужбовців.

У той же день, 21 березня, американський генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot найкраще послужать для захисту великих міст та ключових об'єктів критичної інфраструктури країни.

Раніше, 16 березня, Повітряні сили ЗС України показали кадри з першим зенітним ракетним комплексом NASAMS, який було передано Норвегією.