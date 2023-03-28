Украинские военные показали первое фото ЗРК Crotale NG на службе ВСУ

Французский зенитный ракетный комплекс уже успел зарекомендовать себя при уничтожении российских ракет, однако это первое документальное подтверждение его использования.

Related video

Один из украинских военнослужащих показал фото зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG французского производства. Соответствующее фото публикуют в соцсетях, передает Фокус.

На фото украинский боец позирует перед зенитным ракетным комплексом Crotale NG с ракетами VT-1.

Применение ЗРК Crotale NG в Украине

21 марта в Министерстве обороны Украины показали, как украинские защитники сбили российскую крылатую ракету с помощью французского ЗРК Crotale NG.

При этом сам комплекс не продемонстрировали, на видеоролике Минобороны был виден лишь пункт управления ЗРК.

ЗРК Crotale — что о нем известно

О передаче Украине ЗРК Crotale в декабре 2022 года заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как писал Фокус ранее, французский зенитный ракетный комплекс Crotale предназначен для поражения целей на расстоянии до 10 километров и на высоте до 5 километров. Основывается комплекс на базе броневика P4R (4x4). Установка может быть мобильной, но после остановки необходимо до 5 минут для приведения ее в боеготовное положение.

Напомним, 21 марта стало известно, что США передадут Украине ЗРК Patriot раньше, чем ожидалось, благодаря высокой эффективности обучения украинских военнослужащих.

В тот же день, 21 марта, американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot наилучшим образом послужат для защиты крупных городов и ключевых объектов критической инфраструктуры страны.

Ранее, 16 марта, Воздушные силы ВС Украины показали кадры с первыми зенитным ракетным комплексом NASAMS, который был передан Норвегией.