В Минобороны показали, как французская ЗРК Crotale "работает" по крылатым ракетам РФ (видео)

Первая ракета, которую запустили украинские военные, прошла мимо, а вторая попала в точно в цель.

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В Министерстве обороны Украины показали, как украинские защитники сбили российскую крылатую ракету с помощью французского ЗРК малой дальности Crotale NG. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в МО, ракету удалось сбить со второго раза.

"Два пуска, нацеленных на российскую крылатую ракету. Первый: цель не достигнута. Второй: гоооол!", — написали в Минобороны.

Французский ЗРК Crotale: что о нем известно

О передаче Украине ЗРК Crotale стало известно в декабре 2022 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом в интервью местным телеканалам.

Как писал Фокус ранее, французский зенитно-ракетный комплекс Crotale предназначен для поражения целей на расстоянии до 10 километров и на высоте до 5 километров. Основывается ЗРК на базе броневика P4R (4x4). Установка может быть мобильной, но после остановки требуется до 5 минут для приведения в боеготовное положение.

Ракета R440 находится сразу в транспортном контейнере. Масса боеприпаса составляет 100 кг. Радиус поражения осколков составляет 8 метров.

Напомним, 20 марта в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрыв в оккупированном городе Джанкой уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК". 21 марта т.н. "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, все беспилотники, атаковавшие город Джанкой вечером 20 марта, якобы были нацелены на гражданские объекты, но их удалось сбить.

Также напомним, 20 марта в Службе безопаности Украины опубликовали видео примерения FPV-дронов с кумулятивными зарядами по технике оккупантов. Спецназ СБУ уничтожил российский БТР и БМП с пехотой.