У Міноборони показали, як французька ЗРК Crotale "працює" по крилатих ракетах РФ (відео)

Перша ракета, яку запустили українські військові, пройшла повз, а друга потрапила точно в ціль.

Related video

У Міністерстві оборони показали, як українські захисники збили російську крилату ракету за допомогою французької ЗРК малої дальності Crotale NG. Про це у вівторок, 21 березня, повідомили у пресслужбі відомства.

Як повідомили у МО, ракету вдалося збити з другого разу.

"Два пуски, націлені на російську крилату ракету. Перший: мети не досягнуто. Другий: гоооол!", — написали в Міноборони.

Французький ЗРК Crotale: що про нього відомо

Про передачу Україні ЗРК Crotale стало відомо у грудні 2022 року, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив про це в інтерв'ю місцевим телеканалам.

Як писав Фокус раніше, французький зенітно-ракетний комплекс Crotale призначений для ураження цілей на відстані до 10 кілометрів і на висоті до 5 кілометрів. Базується ЗРК на базі броньовика P4R (4x4). Установка може бути мобільною, але після зупинки потрібно до 5 хвилин для приведення в боєготовне положення.

Ракета R440 знаходиться одразу в транспортному контейнері. Маса боєприпасу складає 100 кг. Радіус ураження уламків становить 8 метрів.

Нагадаємо, 20 березня у Головному управлінні розвідки МО України заявили, що вибух в окупованому місті Джанкой знищив російські крилаті ракети "Калібр НК". 21 березня т.зв. "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що всі безпілотники, які атакували місто Джанкой увечері 20 березня, нібито були націлені на цивільні об'єкти, але їх вдалося збити.

Також нагадаємо, 20 березня у Службі безпеки України опублікували відео застосування FPV-дронів з кумулятивними зарядами по техніці окупантів. Спецназ СБУ знищив російські БТР та БМП із піхотою.