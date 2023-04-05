"Уже на боевом дежурстве": командующий Объединенными Силами ВСУ показал ЗРК Avenger (видео)

Система ПВО американского производства способна сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные ударного типа.

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Зенитно-ракетные комплексы Avenger находятся в Северной операционной зоне на боевом дежурстве. Об этом 5 апреля генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ, сообщил в Telegram.

Военный отметил, что техника способна выполнить важные задачи по защите воздушного пространства страны. Экипаж Avenger прошел обучение в Германии и полностью готов уничтожать российские цели.

"Они полностью готовы к руководству", – заявил Наев.

Система способна сбивать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные ударного типа. Дистанционное управление и тепловые устройства позволяют оперативно реагировать на угрозу.

Наев поблагодарил союзников за предоставление современного вооружения. За рулем транспортного средства он доказал, что управлять им достаточно просто.

"Движемся дальше. Вместе победим", — добавил генерал-лейтенант.

Напомним, 3 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ оценил борьбу ЗРК "Стрела-10" с БПЛА Российской Федерации. Он подчеркнул, насколько важно противодействие ПВО российским целям. Военный подчеркнул слаженные действия зенитчиков. По его словам, враждебная артиллерия постоянно пытается помешать, доставляя защитникам больше хлопот, но украинские воины быстро научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ. Особое внимание он обратил на работу бойцов 28-й и 93-й бригад. Операторы боевых машин ЗРК "Стрела-10" за прошлую неделю суммарно уничтожили 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала".

Украинские военные 28 марта показали первое фото ЗРК Crotale NG на службе Вооруженных Сил Украины. Французский зенитный ракетный комплекс уже успешно зарекомендовал себя при уничтожении российских ракет, однако это первое документальное подтверждение его использования.