Росія заплатить за відновлення України: у Британії назвали терміни дії санкцій

Великобританія готова використати санкції, щоб гарантувати, що Москва заплатить за відновлення України.

У понеділок, 19 червня, Великобританія внесла до законодавства зміни, які дозволять їй продовжити санкції проти Росії, допоки Російська Федерація не виплатить повну компенсацію Україні. Про це повідомляється в заяві глави МЗС Британії Джеймса Клеверлі, передає Reuters.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні і будуть величезними", — йдеться у заяві.

Клеверлі зазначив, що введення цих нових заходів дозволить Великій Британії зміцнити свій підхід до застосування санкцій.

Він наголосив, що це демонструє готовність Великобританії використовувати санкції з метою забезпечення того, щоб Росія несла відповідальність за відновлення України. Введення закону про збереження санкцій до отримання компенсації є ясним сигналом про намір Великобританії забезпечити справедливе відшкодування збитків, завданих війною, та підтримати процес відновлення України.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про домовленості "Великої сімки" заборонити імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Обмеження явно зменшують військову міць Москви, упевнений прем'єр Британії Ріші Сунак.

Австралія 19 травня визначилася з новим пакетом санкцій проти Росії. До нього включили корпорацію "Роснефть" та дочірні підприємства "Росатому".