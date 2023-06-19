Схожі на Бандеру, Шухевича та Коновальця: у ПЦУ освятили ікону, написану військовим (фото)

Під святим покровом-омофором митець зобразив захисників України різних часів: сучасних українських героїв, воїнів УПА та козаків.

Очільник ПЦУ Епіфаній на Рівненщині освятив образ, написаний військовим. На зображені наче представлені видатні лідери українського національного руху Степан Бандера, Роман Шухевич та Євген Коновалець. Про це інформує у Facebook пресслужба 104 бригади територіальної оборони Рівненщини.

Відповідні заходи відбулися на території Свято-Георгіївського поблизу Берестечка, де розташований чоловічий монастир на Козацьких Могилах. Ікону освятили для українських захисників. Ідею образу створили у капеланській службі.

Пресвяту Богородицю, яка ще за козацьких часів вважалася заступницею українського війська та захисницею від ворога, брали за покровительку. Автор ікони вирішив розробити унікальний сюжет на прохання самих військових. Згодом була дещо модернізована традиційна іконографія.

Митець зобразив захисників України різних часів під святим покровом-омофором. На зображені можна побачити козаків, воїнів УПА та сучасних українських героїв. На полотні описані дві святині Рівного — Свято-Воскресенський собори та Свято-Покровський.

Митрополит Епіфаній зазначив, що представники ПЦУ та військові священнослужителі-капелани завжди духовно підтримуватимуть українських воїнів та молитимуться за них. З його слів, захисники виконують важливу місію.

Нагадаємо, 14 червня у Луврі вперше презентували шедеври з Музею Ханенків. Відвідувачі музею у Парижі зможуть побачити ікони VI та VII століть та константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV століття. Науковці детально вивчатимуть шедеври мистецтва. Українські фахівці, які увійшли до Міжнародного комітету, також беруть участь у відповідних дослідженнях.