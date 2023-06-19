Пропоную не підганяти, вони роблять свою роботу: Резніков закликав не чекати швидкого контрнаступу

Олексій Резніков повідомив, що причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу пов'язані з подіями минулої осені.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в ситуації з нинішнім контрнаступом не варто розраховувати на те, що все відбудеться так само швидко, як було в Харківській області. Росіяни мали час на підготовку. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: "О, зараз наші переможуть! " Так не працює. Я думаю, що причина переоцінки та завищених очікувань пов'язані з подіями минулої осені. Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців, зокрема. Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна", — сказав Резніков.

Він зауважив, що на відміну від російського українське командування береже життя своїх воїнів і не кидає їх на м'ясні штурми.

"Росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо і перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це — шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода. А ось для нас, на відміну від них, головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", — сказав міністр оборони.

Олексій Резніков додав, що втрати з українського боку значно менші, ніж із російського, а коли пропагандистські російські канали показують понівечену українську техніку, вони для кількості знімають її з різних ракурсів.

"Ми сміялися, наприклад, коли той самий "Леопард", який, дійсно, був "травмований" – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений та мультиплікований", — сказав міністр.

Нагадаємо, що звільнення села П'ятихатки на Запоріжжі відкрило нові можливості для контрнаступу ЗСУ — воно відкриває для українських військових шлях до міста Василівка, що входить до опорного трикутника російських окупантів в регіоні — Василівка-Токмак-Мелітополь.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку Сили оборони України досягають успіхів та помітного прогресу завдяки успішним штурмовим операціям.