"Зайняли рубіж": режисер Олег Сенцов зумів вибратися з підбитого бронеавтомобіля (фото)
Український кінорежисер, який захищає Україну, зазначив, що Силам оборони вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.
Український режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, 20 червня розповів про черговий важкий день українського контрнаступу, під час якого його бронемашину було підбито, але екіпажу все ж таки вдалося вибратися. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.
Боєць ЗСУ зазначив, що Силам оборони України вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.
"Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати, — написав він. — Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти".
Наприкінці січня повідомлялося, що син Олега Сенцова отримав українське громадянство. Інформація про народження четвертої дитини українського режисера з'явилася на початку грудня 2022 року. За словами матері Вероніки Вельч, у сина тепер подвійне громадянство — і США, і України.
Також повідомлялося, що директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч та Олег Сенцов узаконили свої відносини влітку 2022 року. Сенцову довелося для цього летіти прямо з передової до Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що ЗСУ "затрофеїли" танк Т-80 і застосовують його проти окупантів на передовій у Бахмуті. Бійці ЗСУ ведуть вогонь по позиціях російських військ із радянської бронетехніки в районі передової лінії на Донеччині.