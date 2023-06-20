"Зайняли рубіж": режисер Олег Сенцов зумів вибратися з підбитого бронеавтомобіля (фото)

Український кінорежисер, який захищає Україну, зазначив, що Силам оборони вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.

Український режисер Олег Сенцов, який воює у лавах ЗСУ, 20 червня розповів про черговий важкий день українського контрнаступу, під час якого його бронемашину було підбито, але екіпажу все ж таки вдалося вибратися. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook.

Боєць ЗСУ зазначив, що Силам оборони України вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.

"Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати, — написав він. — Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти".

Олег Сенцов Фото: Facebook

Наприкінці січня повідомлялося, що син Олега Сенцова отримав українське громадянство. Інформація про народження четвертої дитини українського режисера з'явилася на початку грудня 2022 року. За словами матері Вероніки Вельч, у сина тепер подвійне громадянство — і США, і України.

Також повідомлялося, що директор з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч та Олег Сенцов узаконили свої відносини влітку 2022 року. Сенцову довелося для цього летіти прямо з передової до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що ЗСУ "затрофеїли" танк Т-80 і застосовують його проти окупантів на передовій у Бахмуті. Бійці ЗСУ ведуть вогонь по позиціях російських військ із радянської бронетехніки в районі передової лінії на Донеччині.