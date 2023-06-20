Можна уникнути покарання: у РФ дозволили ув'язненим служити в армії за контрактом

У Держдумі Росії заявили, що звільнення злочинців, що відслужили в армії, від відповідальності "сприятиме досягненню цілей покарання".

У вівторок, 20 червня, Державна Дума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні поправки щодо звільнення ув'язнених від кримінальної відповідальності за участь у війні проти України. Про це йдеться на офіційному вебсайті відомства.

Повідомляється, що росіяни можуть уникнути кримінального покарання за свої злочини невеликої чи середньої тяжкості. Для цього злочинець повинен підписати контракт із ЗС РФ під час мобілізації чи воєнного стану.

Громадяни РФ можуть погасити свою судимість шляхом отримання державної нагороди або після звільнення зі служби. Приводом для звільнення може бути ряд підстав, зокрема досягнення граничного віку служби або стан здоров'я.

Відстеження поведінки засуджених росіян в армії займатимуться військові частини.

"Правовий механізм звільнення від відповідальності сприятиме досягненню цілей покарання, а також забезпечить додатковими можливостями комплектування Збройних Сил Російської Федерації", — йдеться в записці пояснення до відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, що 6 червня Євген Пригожин заявив, що Росія може втратити контроль над захопленими територіями України, і запросив 200 тисяч солдатів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

За даними The Washington Post від 27 квітня, Міністерство оборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових за рік. Більшість із них служитиме в резерві, а 150 тисяч поповнять неукомплектовані поділи або сформують нові.

Ми також писали про те, що 12 квітня в Росії прийняли поправку до закону, що дозволяє відразу після школи (досягнення 18 років) відразу надходити на контрактну службу до армії. До цього, охочим стати на службу молодим росіянам спочатку потрібно було закінчити технікум, університет, або ж відслужити хоча б три місяці на заклик.