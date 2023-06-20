Троє українських захисників після полону повернулися з Угорщини до України, — МЗС

За словами спікера відомства Ніколенко, захисники прибули додому та отримують підтримку. Українські дипломати вживають усіх необхідних заходів для вивезення військових, що залишилися в Угорщині.

Україна змогла повернути з Будапешта трьох військовополонених, яких передали Угорщині в рамках обміну з РФ. Про це 20 червня на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", — пише Ніколенко.

За його словами, зараз у МЗС ведеться робота щодо повернення ще вісьмох українців.

"Українські дипломати разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених з Росії до Угорщини українських захисників", — наголосив він.

Ситуація з українськими військовополоненими в Угорщині

9 червня представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Російська православна церква передала Угорщині 11 полонених українців угорського походження. Він запевнив, що уряд України не був проінформований про відповідні урядові переговори між країнами. Представник МЗС України Олег Ніколенко 19 червня заявив, що всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що угорці та "гравці" з іншої неназваної країни провернули "таємну операцію", щоб підкріпити образ угорського прем'єра як "єдиного захисника" свого народу.