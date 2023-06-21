У Туреччині розпочалися ходові випробування першого вітчизняного фрегата ВМС TCG Istanbul
Фрегат I класу TCG Istanbul призначений для проведення операцій з морського спостереження та патрулювання, а також для запобігання потенційним загрозам. Корабель водотоннажністю 3000 т може розвивати швидкість понад 29 вузлів і має сучасне озброєння.
Головний корабель фрегатів I класу, майбутній TCG Istanbul (F-515), 20 червня розпочав ходові випробування. Це перший фрегат ВМС Туреччини, випущений вітчизняними виробниками. Про початок випробувань бойового корабля повідомила пресслужба Міноборони.
Як видно з повідомлення, перед початком випробувань було проведено урочисту церемонію підняття прапора. Головний підрядник проєкту, компанія STM також підтвердила початок ходових випробувань.
"Було піднято турецький прапор і проведено перші ходові випробування TCG ISTANBUL (F-515), першого національного фрегата Туреччини, розробником та головним підрядником якого ми з гордістю являємось", — йдеться в повідомленні.
Планується, що TCG Istanbul увійде до турецького флоту до кінця цього року. Крім того, за участю турецьких компаній STM та TAIS Shipyards будуть побудовані ще три фрегати – TCG Izmir (F-516), TCG Içel (F-517) – Sedef Shipyard та TCG Izmit (F-518). Ці кораблі повинні бути створені на трьох корабельнях Anadolu, Sedef та Sefine протягом 36 місяців.
Що відомо про фрегат TCG Istanbul
Фрегат I класу TCG Istanbul призначений для проведення операцій з морського спостереження та патрулювання, інспекції та спостереження за винятковою економічною зоною (ВЕЗ), а також для запобігання потенційним загрозам.
Фрегат розроблено у рамках програми MILGEM для місцевих військових кораблів. Зазначається, що кораблі даного класу матимуть на 50% збільшений запас палива та відповідно дальність плавання порівняно з корветами класу Ada.
ТТХ фрегата
TCG Istanbul водотоннажністю 3000 т має довжину 133,2 м, ширину — 14,4 м та осадку в 4,05 м.
- максимальна швидкість — 29+ вузлів (до 54 км на годину);
- крейсерська швидкість — 14 вузлів (26 км на годину).
Два грибні гвинти з'єднані з силовою установкою CODAG (2 дизельні двигуни MTU + 1 газова турбіна LM2500). Чотири дизель-генератори виробляють по 560 кВт кожен.
Системи навігації та виявлення:
- 3D радар (ймовірно, Aselsan CENK-S AESA);
- навігаційний радар (ймовірно, Aselsan ALPER-P LPI);
- радари керування вогнем 2xAKR-D;
- корпусний гідролокатор FERSAH;
- система протидії торпедам HIZIR;
- лазерна система попередження.
Озброєння:
- вертикальна підпалубна пускова система MIDLAS для запуску зенітних ракет сімейства Hisar;
- 4×4 протикорабельні крилаті ракети великої дальності ATMACA;
- турецька 35-мм двоствольна зенітна система ближнього бою Aselsan Gokdeniz CIWS;
- 6-мм універсальна корабельна гармата Super Rapid Gun;
- Два бойові модулі з дистанційним керуванням з 25-мм кулеметами Aselsan STOP;
- 2×3 легкі торпеди (MK-46 Mod 5/Roketsan ORKA).
Нагадаємо, 19 червня турецькі конструктори представили нову розробку компанії Turkish Aerospace Industries – вертоліт TAI Т925. Машина буде здатна перевозити понад 20 осіб на відстані до 1000 км, що майже вдвічі перевищує можливості вертольота S-70 Blackhawk, який озброєний армією турецьких сил.