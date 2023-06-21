"Ця війна остання": у штурмовиків "Гвардії наступу" з'явився свій гімн (відео)

У пісні сказано, що український народ здолати не вдасться, а ця війна буде останньою. Автором композиції став 24-річний боєць, який воював на Київщині, Донеччині та Луганщині.

Боєць на псевдо "Канцлер" записав пісню-присвяту усім штурмовикам "Гвардії Наступу", які беруть участь у звільненні української землі. Про це 21 червня повідомили у Telegram підрозділу.

У дописі йдеться про те, що у воїнів тепер є своя головна композиція. Бійці виконуватимуть її на урочистих заходах та у повсякденному житті. У пісні "Сила моя" сказано, що український народ здолати не вдасться, а ця війна буде останньою.

"Пробирає до самої душі кожного, хто має дух воїна", – зазначили військові.

Відомо, що 24-річний боєць брав участь у захисті Київської області та виконував завдання на Донецькому та Луганському напрямах. Тож він точно знає, про що ці слова.

"Гвардія Наступу" у війні з Росією

Голова МВС Ігор Клименко на початку червня розповів, що "Гвардія" налічує 8 бригад, озброєних військовою технікою. Усі батальйони очолюють командири з бойовим досвідом. Усі підрозділи сформовані та готові здійснити штурмові дії зі звільнення території України, щоб вийти на кордон 1991 року. З його слів, середній вік добровольців у підрозділах "Гвардії настання" становить близько 35 років. Бригади були сформовані з людей, які захотіли приєднатися до сил безпеки на добровільній основі та саме в той період, коли Україна готує штурмові наступальні дії на ворога.

Бійці бригади "Червона Калина" 20 червня повідомили подробиці свого перебування на фронті. Вони показали, як їдуть на бойовій машині через населений пункт. Їх привітно зустрічає місцеве населення.

Також 9 травня у МВС повідомили, як 20-річний боєць бригади "Буревій" Гвардії наступу збив ракету Х-55 російських військ. Молодому захиснику вдалося успішно ліквідувати ворожу повітряну ціль.

Нагадаємо, у квітні бійці "Сталевого кордону" з "Гвардії наступу" показали, як готуються до штурму. Українські захисники проходять навчання і ведуть активну підготовку до звільнення України.