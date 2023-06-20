Бригада "Червона Калина" Гвардії Наступу показала фронтові будні на відео

Військові формування беруть безпосередню участь у бойових зіткненнях на передовій.

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Воїни бригади "Червона Калина" Гвардії Наступу беруть активну учать у боях та демонструють результати. Відео опубліковано у Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Українські захисники показали свої фронтові будні. На відео бійці їдуть на бойовій машині через населений пункт. Їх привітно зустрічає місцеве населення.

Також у ролику можна побачити, що військові беруть безпосередню участь у бойових зіткненнях на передовій. Вони застосовують проти російських окупантів стрілецьку зброю та гранатомети.

Бригада "Червона Калина" Гвардії Наступу у війні з РФ

Наприкінці березня стало відомо, що бійці екіпажу мобільної вогневої групи бригади за кілька місяців знищили 3 БПЛА та наземні цілі противника. Захисники застосовували зенітну установку.

Штурмова Бригада "Червона Калина" 16 червня показала підготовку "Градів" до наступу. Цілі, у які влучали артилеристи, розташовувалися на відстані майже 10 та 20 кілометрів. Заняття були організовані на одному з полігонів у визначених місцях для важкої техніки та озброєння. Спершу гвардійці орієнтують бойову техніку на місцевості по бусолі, а згодом роблять більш точні наведення на ціль вже на самій установці "Град". Після наведення лунають постріли, а згодом мішень уражена.

Нагадаємо, наприкінці березня у "Гвардії наступу" заявили, що майже сформували бригади. Пресофіцер Микола Коваль зазначив, що формування підрозділів "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та "Азов" закінчується. Попри завершення процесу підготовки, добровольці активно подавали заявки.