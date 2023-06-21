Штурми на Лиманському та Куп'янському напрямках: українським захисникам довелося відступити, — УП

За інформацією джерел журналістів у НГУ, російська армія посилює атаки під Куп'янськом, щоб відсунути лінію фронту від основної дороги постачання.

Російські окупанти посилили штурм на Лиманському та Куп'янському напрямках для того, щоб відтягнути сили українських захисників від дороги постачання та зуміти вийти на кордон Луганської області. Про це у середу 21 червня повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела у Національній гвардії України (НГУ).

За інформацією джерел видання, 20 червня російські окупанти провели посилений штурм українських позицій на Лиманському напрямку. Особливо спекотні бої проводилися в районі Діброви (що знаходиться за 12 кілометрів на схід від деоккупованого Ямполя — ред.) та Серебрянського лісництва.

"Від незначної частини позицій одному з новосформованих та не надто підготовлених підрозділів ЗСУ довелося відступити", — зазначили джерела.

При цьому, за інформацією джерел з НГУ, російські окупанти останні кілька тижнів продовжують чинити тиск по всій лінії від Куп'янська до Лимана.

На думку деяких військових, таким чином армія РФ має намір відтягнути на цю ділянку фронту українські підрозділи, які наступають флангами на Бахмутському напрямку.

Однак у НГУ зазначають, що мотивація окупантів може бути й іншою, наприклад, російська армія посилює наступ на Куп'янському напрямку, щоб відсунути лінію фронту від дороги, що йде через окуповані Троїцьке та Сватове і служить для них основною дорогою постачання.

Штурми на Лиманському напрямку можуть бути спрямовані для того, щоби відвоювати деякі села Луганської області, такі як Макіївка, Невське та інші. А також з метою знову вийти на адмінкордон Луганської області.

Нагадаємо, за даними Генштабу України від 21 червня, російські війська з підвищеною інтенсивністю продовжували наземні атаки в районі Кремінної (Сєвєродонецький район Донецької області). На захід від міста — в районі Ямполівки, Торського та Дібрової — наступальні операції виявилися безуспішними.

Також нагадаємо, що 17 червня у Генштабі ЗСУ стверджували, що російські окупанти проводили наступальні дії на п'яти напрямках, проте успіхів не мали.