Іранські безпілотники: Резніков обговорив з Галантом загальні загрози для України та Ізраїлю

За словами Резнікова, розмова про захист українців від повітряних загроз пройшла продуктивно. Він висловив сподівання на підтримку Ізраїлю у воєнному конфлікті з РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков вперше провів телефонні переговори зі своїм колегою з Ізраїлю Йоавом Галантом, під час яких представники МЗС обох країн домовилися про взаємне сприяння спільній загрозі. Про це він повідомив у середу, 21 червня у своєму Twitter.

За словами Резнікова, розмова з його колегою пройшла дуже продуктивно. Зокрема, міністри дійшли висновку, що безпілотники з Ірану загрожують як Україні, так і Ізраїлю.

"Ми обговорили поточну ситуацію на землі та перспективи проекту щодо захисту українців від повітряних загроз. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн. Розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", — зазначив голова оборонного відомства України.

Хто "підштовхнув" Галанта на переговори

Відомо, що розмова між Резніковим та Галантом відбулася вперше після того, як 5 місяців тому міністра оборони Ізраїлю було призначено на посаду.

За інформацією Європейської правди від 18 червня, з посиланням на видання Axios, передумова про перші переговори міністрів оборони України та Ізраїлю відбулася на прохання голови Пентагону Ллойда Остіна.

Видання зазначає, що двоє ізраїльських чиновників в оборонному відомстві розповіли, що під час зустрічі міністрів оборони з країн НАТО в Брюсселі Остін уточнив у Галанта, чи не хоче він поговорити зі своїм українським колегою і чи не готовий зробити більше, щоб допомогти Україні. Галант відповів згодою, але наголосив, що Ізраїль не надаватиме Києву летальну зброю.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ізраїльські танки "Меркава" (Merkava Mk.2 та Mk.3) можуть бути відправлені до двох європейських держав.

Також нагадаємо, наприкінці травня Ізраїль повідомив, що продовжить надавати комплексну підтримку Україні у питаннях фізичної та психологічної реабілітації військових.