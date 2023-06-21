Привезли гармату пікапом Ford: артилеристи 406-ої бригади знищили танк РФ (відео)
Артилеристи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вполювали вночі важку бронетехніку окупантів у незвичний спосіб.
Українські артилеристи вирішили у незвичний спосіб транспортувати гармату, завдяки якій згодом знищили російський танк. Відео 21 червня опублікувала пресслужба 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
У повідомленні йдеться про те, що на південному напрямку артилеристи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вполювали вночі важку бронетехніку окупантів. В тихому переміщенні їм допомагає нещодавно "подарований" позашляховик Ford.
Українські захисники оперативно транспортували зброю до локацію, звідки й здійснили вдалий постріл. Згодом відбулося влучання у танк ворога.
"Працюємо далі, до повної Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.
Артилерія ЗСУ у війні з Росією
У середу, 7 червня, замаскований ворожий "Урал" був ліквідований бійцями 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади.
Також нагадаємо, що 4 червня артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка все ж таки була успішно ліквідована підрозділом ЗСУ. Українські захисники зафіксували активність загарбників й вирішили відкрити вогонь. Після серії пострілів артилерія Збройних сил України ліквідувала установку.
Артилерія 26-ї бригади знищила російський 240-мм міномет "Тюльпан". На Бахмутському напрямку українська САУ Krab ліквідувала ворожий самохідний міномет. Боєприпас BONUS, який було ліквідовано ворожу техніку, це франко-шведська розробка компаній Bofors та Nexter. 155-мм снаряд складається із суббоєприпасів, які під час підльоту до цілі знаходять її радаром LIDAR і трьох інфрачервоних датчиків.
Нагадаємо, 21 червня український генерал назвав кількість знищенної техніки РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань на Таврійському напрямку.