"Ракета залетіла просто в кабінет": стало відомо, кого з окупантів ЗСУ ліквідували в Генічеську (фото)

Повідомляють, що ліквідований полковник "вірою і правдою служив Батьківщині", не брав хабарів і протидіяв місцевим жителям, які чекають на визволення окупованих територій. Вбивати українців окупант вирушив "за покликом серця".

В Росії поховали полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова, який загинув на Арабатській стрілці на Херсонщині. Російський полковник перебував у будівлі санаторію, куди влучила ракета ЗСУ. Подробиці загибелі Постовалова розповів російський військовий волонтер і блогер Олексій Живов.

Він проінформував, що полковника тиждень тому вбили "українські терористи".

"Ракета потрапила точно до його кабінету. Особисто не був знайомий із полеглим героєм, хоча зустрічав його на вулицях Генічеська. Від близького друга загиблого знаю, що полковник Постовалов був людиною моральною. Батьківщині служив вірою та правдою, хабарів не брав, у брудних справах ніколи не був замішаний. Поїхав у зону СВО за обов'язком служби та покликом серця. Його вбивство, гадаю, прямо пов'язане з тим, що він завдав помітної шкоди українським шпигунам і ждунам у регіоні, беручи активну участь в інтеграції Херсонської області", — написав Живов.

У Росії офіційно підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова. Повідомлення про похорон Постовалова опубліковано в телеграм-каналі поліції Воронезької області РФ

"21 червня 2023 року відбудеться прощання з полковником внутрішньої служби Сергієм Олександровичем Постоваловим, який під час виконання службового обов'язку під час спеціальної військової операції героїчно загинув 10 червня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що губернатори в РФ отримали від Кремля рознарядку не писати некрологи про вбитих в Україні жителях їхніх регіонів, а натомість зосередитися на "позитиві", бо завдяки некрологам журналісти підраховують втрати РФ у війні проти України, які сильно розходяться із повідомленнями Міноборони.

Також повідомлялося, що ЗСУ вдалося ліквідувати 4-х високопоставлених офіцерів ЗС РФ. Армія РФ втратила підполковника-шпигуна Дмитра Давидушина, підполковника Максима Барсукова, двох лейтенантів — Айрата Воєводу та Максима Сердинського.