"Кинджали" не долетіли: сили ППО знищили три дрони Shahed, — Повітряні сили ЗСУ

З акваторії Азовського моря бомбардувальники випустили три крилаті ракети Х-22, а з винищувача МіГ-31К — три ракети Х-47. Можливо, "Кинджали" запустили по дамбі в Кривому Розі, пишуть ЗМІ.

Російські окупанти вночі 22 червня атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131". Про це заявило командування Повітряних сил ЗСУ.

В акваторії Азовського моря бомбардувальники Ту-22М3 випустили три крилаті ракети Х-22, а з вертольота МіГ-31К — три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

"Зафіксовано пуски чотирьох "Шахедів". Три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною", — вказало командування.

Ракети не досягли цілей у Дніпропетровській області

Ракети ворога, за даними Повітряних сил ЗСУ, не досягли цілей у Дніпропетровській області. Окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, підсумували військові.

Дамба в Кривому Розі: ЗМІ дізналися про ціль удару армії Росії

Можливо, росіяни запустили "Кинджали" по дамбі в Кривому Розі, але ракети не уразили ціль, розповіли інформовані джерела агентству "РБК-Україна".

За словами співрозмовників, три ракети Х-47 летіли на Дніпропетровську область.

"Ймовірно, хотіли влучити по дамбі Кривого Рогу. Але ракети не досягли цілі", — додало джерело.

Нагадаємо, що окупанти завдали удару по Покровську вночі 22 червня з ракетного комплексу "Іскандер". П'ятеро людей були поранені, серед них — 11-річний хлопчик.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 20 червня пригрозив Києву ударами по центрах прийняття рішень, якщо ЗСУ обстріляють Крим із HIMARS або ракетами Storm Shadow.