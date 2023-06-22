Загроза теракту на ЗАЕС: в аптеках Києва масово скуповують засоби захисту від радіації (відео)

МОЗ України закликало не приймати бездумно йодид калію для "профілактики". Там кажуть, що в разі небезпеки потрібно перебувати в укриттях і дотримуватися вказівок органів влади.

В аптеках Києва масово скуповують йодид калію, який може допомогти пережити радіаційну небезпеку. Ажіотаж виник після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що російські окупанти готують теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Про це в четвер, 22 червня, повідомляє видання "Інформатор".

Журналіст медіа відвідав кілька столичних аптек і розповідає, що там йодиду калію вже немає в наявності.

В аптеках Києва масово скуповують засоби захисту від радіації

МОЗ попереджає, що йодид калію захищає від радіоактивного зараження тільки щитоподібну залозу, але не інші органи і тканини. Тому за радіаційної небезпеки необхідно дотримуватися низки правил:

стежити за інформацією з офіційних джерел;

дотримуватися вказівок місцевих органів влади;

перебувати в укритті та знезаражувати верхній одяг.

"Йодид калію слід приймати, тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС. Приймати йодид калій для профілактики без потреби — неприпустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має сенсу", — зазначили в МОЗ.

Що робити в разі радіаційної небезпеки

Ситуація на Запорізькій АЕС і застереження Зеленського

У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки і СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

Того самого дня спікер президента РФ Дмитро Пєсков висловився з приводу заяв українського президента про підготовку Росією теракту на ЗАЕС. Представник Кремля відкинув ці звинувачення, назвавши їх "брехнею".

Раніше, 20 червня, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. За інформацією керівника розвідки, окупанти заклали вибухівку в охолоджувач.

Також нагадаємо, що Фокус опублікував інструкції від Міністерства охорони здоров'я України про те, як українцям поводитися в разі радіаційної аварії.